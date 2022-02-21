Выплаты эвакуированным из Донбасса будут производить до последнего заявления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Сроки получения выплат единовременной материальной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывающим на территорию РФ, не установлены, они будут производиться до последнего заявления, сообщила в понедельник в ходе прямого эфира в Instagram заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.

"По срокам - мы будем работать до последнего заявления, сроки (получения выплат - прим. ТАСС) не установлены", - сказала Калугян.

Она добавила, что получить выплату в 10 тыс. рублей могут все жители востока Украины, которые пересекли границу РФ 18 февраля и позже, вне зависимости от размещения в ПВР или у родственников. При этом наличие гражданства РФ не обязательно.

"Независимо от того, какой паспорт, выплата будет произведена", - пояснила она.

По данным Минтруда Ростовской области, с момента начала выплат по состоянию на понедельник их получил 1 031 человек.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.