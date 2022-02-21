В Саратовскую область прибыл первый поезд с 500 жителями ДНР и ЛНР

ТАСС, 21 февраля. Свыше 500 человек, большинство из которых женщины и дети, прибыли в понедельник из Донецкой и Луганской народных республик на поезде в Саратовскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"В Саратовскую область прибыли граждане, вынужденно покинувшие территории ДНР и ЛНР. Всего 510 человек, большинство из них - женщины и дети", - написал Бусаргин.

Ранее областные власти сообщали, что ожидается прибытие 510 человек (272 женщин, 41 мужчина, 197 детей). Для проживания подготовлены учреждения по линии социальной защиты и санатории. В основном их разместят в Саратове, в Энгельсском, Вольском и Марксовском районах.

Восемнадцатого февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.