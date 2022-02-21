Республика Алтай готова принять до ста эвакуированных из ДНР и ЛНР

ТАСС, 21 февраля. Власти Республики Алтай готовы оперативно развернуть пункты временного размещения (ПВР) в Горно-Алтайске и принять до ста человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Республика Алтай готова принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В настоящий момент у региона есть возможность оперативно развернуть пункты временного размещения в городе Горно-Алтайске для проживания до 100 человек", - сказал Максимов.

Правительство региона открывает специальный счет для сбора добровольных пожертвований на оказание гуманитарной помощи эвакуированным, добавил он. Глава Республика Алтай Олег Хорохордин и члены правительства региона также направят часть своей зарплаты на эти цели.

В минувшую пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщил о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным жителям Донбасса выплатят по 10 тыс. рублей. Как ранее сообщил Чуприян, около 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в этих республиках эвакуации.