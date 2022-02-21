Число обращений в кол-центр новосибирской "Единой регистратуры" снизилось на 52%

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Число обращений в кол-центр "Единой регистратуры" в Новосибирской области, где в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ наблюдался рекордный рост звонков, с конца января снизилось более чем в два раза. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры региона.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. Как сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов, число ежедневно выявляемых случаев ковида растет уже пятую неделю. В начале февраля число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе выросло почти в четыре раза, а число обращений в единую информационную службу области по сравнению с предыдущими пиками заболеваемости ОРВИ рекордно возросло в первую неделю месяца.

"За неделю с 31 января мы получили порядка 200 тыс. обращений на горячую линию. На неделю с 7 января мы получили 162 тыс. обращений, и за прошлую неделю - это 96 тыс. обращений. То есть практически каждую неделю мы видим снижение на 50 тыс.", - сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в видео, размещенном в Telegram-канале.

Как уточнили в Минцифры, кол-центр работает в штатном режиме, нагрузка составляет порядка 2 000 обращений в час, еженедельно отмечается снижение количества обращений, текущая нагрузка на операторов позволяет выдерживать среднее время ожидания ответа на линии до 10 секунд.

С 31 января по 21 февраля во всех школах области был объявлен обязательный карантин. С 9 февраля власти региона ужесточили ограничения, связанные с ковидом, в частности ввели запрет на массовые мероприятия, кроме тех, которые организованы органами госвласти на уличных площадках. Однако в понедельник стало известно о планах правительства области о намерении смягчить ограничения, в частности, отменить QR-коды для посещения заведений бьюти-индустрии и возобновить массовые мероприятия.

На 21 февраля в регионе зарегистрировано 186 808 случаев коронавируса (+5 001 за сутки, на 200 человек меньше, чем за сутки до этого).