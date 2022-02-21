Единороссы в Петербурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса жителей начал работу на базе волонтерского центра "Единой России" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Как рассказали в пресс-службе со ссылкой на депутата Государственной думы, секретаря реготделения Сергея Боярского, за выходные в волонтерский центр и общественную приемную поступили сотни звонков от петербуржцев, желающих помочь. "В связи с этим разворачиваем работу пункта приема гуманитарной помощи на базе волонтерского центра. Хочу поблагодарить всех за неравнодушие. И попросить петербуржцев отнестись с пониманием, не приносить для передачи скоропортящиеся продукты. Придерживаться списка вещей, которые действительно актуальны для эвакуированных", - приводятся в сообщении слова Боярского.

Волонтерский центр партии расположен на Конногвардейском бульваре, 4. В списке предметов первой необходимости - чай, кофе, сдобные изделия; мыльные принадлежности и туалетные наборы; детские памперсы, сухое детское питание; кулеры и бутилированная вода; постельное белье, удлинители, электрочайники, холодильники и микроволновки.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

Восемнадцатого февраля главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.