На Ямале более 180 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

ТАСС, 21 февраля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил более 180 молодым семьям Ноябрьска сертификаты, которые можно направить на улучшение жилищных условий в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"У нас в округе много программ, которые позволяют решать жилищный вопрос. Одна из них - окружная программа для молодых семей. В Ноябрьске в этом году участие в ней примут 185 семей - они смогут приобрести новое жилье или погасить ипотеку", - цитирует пресс-служба Артюхова.

Окружная мера поддержки для молодых семей действует на Ямале наряду с федеральной. Сертификаты по ней получили более 2,5 тыс. семей. Кроме того, с 2019 года по инициативе губернатора для тех, кто выбыл из списка участников по достижению 36 лет, предусмотрена возможность получения мер поддержки в рамках отдельной программы.