В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди школьников продолжает снижаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге продолжается снижение заболеваемости ковидом среди школьников и педагогов. На данный момент на дистанционном обучении находятся 30 классов, сообщила в понедельник вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"К моменту выхода на очное обучение 14 февраля на удаленке остались всего 75 классов. Сегодня их уже 30. На убыль пошла и заболеваемость педагогов - с пиковых 4 935 до сегодняшних 869. В смешанном формате продолжают учиться чуть больше 5 тыс. школьников. И хотя общая заболеваемость в городе пока еще снижается медленно, школы практически вернулись к нормальному графику учебы", - говорится в сообщении.

Как отметила Потехина, перевод на дистанционное обучение учащихся 7-11 классов с 28 января по 13 февраля позволил не только разобщить старших детей, но и "освободить" школы для тех, кто остался учиться очно. К концу января количество болеющих в школах выросло до 20% от общего количества - более 4 тыс. классов были на дистанционном обучении, в смешанном формате учились 17 тыс. детей. Сегодня показатели заболеваемости среди данной группы показывают эффективность принятых ограничений, подчеркнула вице-губернатор.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 9 043 человек, накануне было 16 599. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели более 1,1 млн человек (6 928 за сутки), умерли 31 338 (80 за сутки).