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В Кировской области отменили действие системы QR-кодов

В регионе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

КИРОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Действие системы ковид-сертификатов отменено с 21 февраля в Кировской области в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

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"Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов. Изменения зафиксированы в постановлении № 122-П. Кировчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона сообщили, что несмотря на высокие показатели заболеваемости COVID-19, наблюдается стабилизация ситуации. По словам главы региона Игоря Васильева, область вышла на плато по росту заболеваемости. Также в регионе достигнуты плановые значения коллективного иммунитета.

В регионе, где неделю назад ежедневно выявляли более 2 тыс. новых случаев заражения с симптомами ковида, за минувшие сутки выявлен 1 891 случай, 4 023 человека находятся на стационарном лечении, амбулаторно проходят лечение 24 955 человек.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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