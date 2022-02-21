В Новосибирской области ветеранам и блокадникам компенсируют 50% затрат на газификацию

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Компенсацию половины расходов на газификацию получат ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, родители детей-инвалидов в Новосибирской области. Компенсация будет выплачена единоразово в размере 50% расходов, но не более 35 тыс. рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

"Представленным проектом закона устанавливается дополнительная мера поддержки в виде компенсации расходов, связанных с газификацией жилых домов граждан, находящихся у них (либо членов их семей) в собственности, расположенных на территории области и включенных в программу газификации. Компенсация предоставляется однократно в размере 50% фактически понесенных расходов, но не более 35 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Правом на компенсацию расходов обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, одиноко проживающие ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, одиноко проживающие ветераны труда Новосибирской области, а также одиноко проживающие инвалиды I или II групп и граждане, имеющие ребенка-инвалида.

В пресс-службе добавили, что проект закона принят 21 февраля на заседании правительства Новосибирской области, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.