В Курской области проведут тестирование на ковид для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР

КУРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области в понедельник проведут тестирование на наличие коронавируса для 1,5 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Роман Старовойт.

Два поезда с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыли в Курскую область накануне и утром 21 февраля. Всего в регион приехали свыше 1,5 тыс. человек, 840 из них - дети.

"У некоторых обнаружена температура, у троих ребятишек экспресс-тесты показали наличие коронавирусной инфекции - они уже размещены в специализированном лечебном учреждении. Сегодня до конца дня будут проведены у всех прибывших ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции", - сказал Старовойт.

Для размещения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Курской области организовали 20 ПВР. По словам губернатора, до конца текущей недели власти региона включат прибывших в область детей в образовательный процесс.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.