В Вологодской области возобновят плановую медпомощь взрослым

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Плановую медицинскую помощь взрослым, временно приостановленную в Вологодской области в конце января из-за волны омикрон-штамма, возобновят с 24 февраля в медицинских стационарах. С 28 февраля заработают в плановом режиме и амбулатории, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

С 31 января в регионе было приостановлено оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи взрослым, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям была сохранена в полном объеме.

"С учетом текущей динамики [заболеваемости COVID-19] считаю возможным снять ряд ранее введенных ограничений. Мы возобновляем оказание плановой медпомощи, которую частично приостановили в конце января, когда обстановка стремительно ухудшалась, и с 24 февраля она возобновляется в стационарах, а с 28 февраля - уже в амбулаторных подразделениях. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы вернемся к вопросу дальнейшего снятия ограничений", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Глава региона призвал жителей прививаться от коронавируса, так как это "единственный способ избежать тяжелого течения болезни или вообще избежать болезни". Первым компонентом уже привито 629 тыс. человек. Вакцинация продолжается.

"Чтобы поощрить наших медработников, я принял решение продлить выплаты медработникам, которые заняты вакцинацией, до 31 марта этого года. При достижении коллективного иммунитета, эти выплаты будут отменены или трансформированы", - добавил Кувшинников.

На 21 февраля в области выявлено 150 113 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки - 2 398, из них 31 доставлен в медучреждение. Выздоровели 119 699 человек, умерли 3 326. Вакцинацией охвачено более 57% взрослого населения области, коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.