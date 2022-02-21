"Одноклассники" составили рейтинг самых обсуждаемых чемпионов Олимпийских игр-2022

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Одноклассники" (ОК) составили рейтинг самых обсуждаемых чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022, а также самых упоминаемых видов спорта во время Олимпиады, сообщили в пресс-службе соцсети.

"В честь завершения зимних Олимпийских игр в Пекине "Одноклассники" составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призеров Игр-2022", - говорится в сообщении.

Самой упоминаемой российской спортсменкой в соцсети стала фигуристка Камила Валиева, которая завоевала золото в командном турнире. В топ-3 по упоминаемости также вошли лыжник Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпионон в Пекине, и Александра Трусова - серебряная призерка XXIV зимних Олимпийских игр.

Также пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети Олимпийскую чемпионку Пекина-2022 в одиночном фигурном катании Анну Щербакову, а также лыжницу Наталью Непряеву, олимпийскую чемпионку в эстафете.

"Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Пекине 2022 стало фигурное катание в связи с успешными выступлениями спортсменов, а также разбирательствами вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. Вместе с тем, в топ-5 самых обсуждаемых видов спорта вошли: хоккей, лыжные гонки, биатлон и шорт-трек", - отметили в пресс-службе.

Анализ составлен на основе публикаций официальных групп российских СМИ, собранных в специальной ленте новостей в разделе "Олимпиада", а также заметок и комментариев пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр и до их завершения.