Самарская область направила гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

САМАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Самарская область отправила в понедельник первую фуру с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса в пункты временного размещения (ПВР) Ростовской области. Вес груза составляет 20 тонн, передает корреспондент ТАСС.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сегодня из региона направлена фура со средствами первой необходимости и индивидуальной защиты - масками, антисептиками и перчатками. Также власти отправили в Ростовскую область тепловые пушки, чайники, продукты питания. Груз массой 20 тонн начали собирать в субботу, первыми откликнулись Самара, Тольятти и Жигулевск.

Активное участие в формировании груза приняло Самарское реготделение партии "Единая Россия", включая активистов из "Молодой Гвардии Единой России". Около 20 активистов свезли отдельные товары в одно место и упаковали их для погрузки.

Как уточнили в пресс-службе Самарского реготделения "Единой России", сейчас в Ростовскую область отправились представители регионального Минсоцдема и партии, чтобы на месте определить количество и категории лиц, нуждающихся в помощи на территории Самарской области. Ранее региональные власти сообщали о готовности принять эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР. Предварительно их планируют разместить в трех пунктах муниципалитетов области, в каких именно - планируется решить в течение дня.

Поддержка регионов

Несколько регионов ПФО сообщили о планах по принятию жителей Донбасса и готовности оказать им помощь. В Нижегородской области уже ожидают прибытия около 1 тыс. жителей Донбасса, половина из них - дети. Власти Кировской области в случае необходимости планируют подготовить для размещения 500 человек здание учреждения соцобслуживания в Кирове. В Чувашии готовятся принять несколько сотен жителей ЛНР и ДНР во вторник и разместить их в двух санаториях. В Пензенской области открылись несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. В Башкирии, где во вторник ожидают прибытия 2 тыс. эвакуированных жителей с Донбасса, специальную рабочую группу создали депутаты Госсобрания республики.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.