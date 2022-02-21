Суд назначил заседание по делу о геноциде в Ростовской области на 28 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд назначил на 28 февраля следующее заседание, где продолжат рассматривать заявление прокуратуры о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил суд в ходе заседания.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 28 февраля, 10:00 мск", - сообщил суд.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

В частности, суд исследовал письменные доказательства о том, что цель Германии была сократить количество славян в СССР на 20-30 млн человек путем изъятия продовольствия. "В период с апреля до начала июня 1941 года представители подчиненного Герингу экономического штаба "Ост" разработали основные тезисы будущей экономической оккупационной политики на Востоке, согласно которой вооруженные силы Германии на третьем году войны планировалось снабжать продовольствием за счет излишков России, образованным в результате блокировки поступления продовольствия из черноземных районов СССР. <...> Оценивая избыточное население СССР в количестве 20-30 млн человек Бакке [госдеятель нацистской Германии] 10 июня 1941 года в ходе встречи с рейхсфюрером Гиммлером проинформировал последнего о разработке плана "Голода". <...> Целью похода на Россию является сокращение числа славян на 20-30 млн человек", - заявил суд в понедельник в ходе заседания, исследуя доказательства.

Суд также исследовал дело о массовых расстрелах мирных жителей, в том числе женщин и детей, в городе Миллерово Ростовской области во время Великой Отечественной войны в оккупационный период с 1942 по 1943 год. "Военнослужащими 6-й немецкой армии, преследующими основную идею нацизма <...>, в целях полного уничтожения национальной группы путем убийства членов этой группы совершались массовые убийства мирных жителей города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области, в том числе женщин и детей", - говорится в доказательствах, которые зачитали на суде.

Об оккупации Ростовской области

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942-го до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке города Ростова-на-Дону было уничтожено более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты - более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке города Таганрога - от 7 тыс. до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, на территории карьера кирпичного завода города Сальска - более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.