В Татарстан в ближайшее время прибудут около тысячи эвакуированных из Донбасса

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Татарстан готов принять около тысячи эвакуированных жителей Донбасса, которые, как ожидается, прибудут в республику в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы региона.

"На заседании [республиканского] штаба [для координации деятельности по временному размещению эвакуированных] доложили о готовности принять тысячу людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для их размещения сегодня определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский". Все пункты подтвердили полную готовность. Отправление поезда в Татарстан ожидается в ближайшие часы", - сказали в пресс-службе.

Всех эвакуированных по прибытии в Казань автобусами отправят в места временного размещения, их обеспечат горячим питанием и при необходимости медицинской помощью.

21 февраля в Татарстане начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных. Региональное отделение "Единой России" отправило письма 20 предприятиям региона с просьбой направить товары первой необходимости. "У кого-то просим бытовую химию, у кого-то - холодильники, морозильники, где-то - кондитерские изделия, где-то - туалетную бумагу, постельное белье, средства индивидуальной защиты и другое. Мы идем по списку необходимых вещей", - передает пресс-служба партии. На ПАО "Камаз" сообщили ТАСС, что предприятие при обращении к ним республиканский властей будет готово помочь в размещении жителей ЛНР и ДНР.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.