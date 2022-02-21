"Навигаторы детства" Ставрополья поедут в Ростовскую область для работы с детьми Донбасса

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Советники директоров школ по воспитанию из Ставрополья отправятся в Ростовскую область для психологической и педагогической работы с детьми, эвакуированными из Донбасса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального ресурсного центра проекта "Навигаторы детства" в Ставропольском крае.

"Мы собираем советников директоров школ, которые готовы на добровольной основе отправиться в Ростовскую область для работы с детьми - обеспечить как психологическую помощь, так и поддержку в учебном плане. 30 человек на данный момент подтвердились точно", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что первые группы педагогов отправятся в Ростовскую область до конца февраля 2022 года. "Когда мы объявляли сбор педагогов, то брали в приоритет людей с психологическим образованием. Это педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-предметники также едут - они будут ребятам помогать не отстать от программы", - уточнили в пресс-службе.

"Навигаторы детства" вместе с активом Российского движения школьников также организовали сбор гуманитарной помощи в Ставропольском крае. Пункты сбора открыты на базе региональных ресурсных центров проекта в Пятигорске и Ставрополе. Организаторы отметили, что в период выходных дней по вопросам сбора гуманитарной помощи поступило больше полусотни звонков от жителей края, люди активно приносят одежду, игрушки, учебники и предметы первой необходимости.