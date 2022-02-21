Музеи Подмосковья откроют для бесплатного посещения 23 февраля и 8 марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции в подмосковных музеях в День защитника Отечества и Международный женский день. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.

"В День защитника Отечества и в Международный женский день в подмосковных государственных и муниципальных музеях будут открыты постоянные экспозиции для бесплатного посещения", - приводятся в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

На сайте министерства также отмечается, что ко Дню защитника Отечества в библиотеках 52 городских округов Подмосковья пройдет свыше 900 мероприятий: мастер-классов, викторин, квизов, квестов, концертов и спектаклей.