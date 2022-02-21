{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зюганов 22 февраля будет присутствовать на заседании Госдумы

Лидер КПРФ чувствует себя хорошо, сообщил глава пресс-службы Александр Ющенко

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вернется к очной работе в Госдуме уже во вторник, 22 февраля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко.

"Завтра важное заседание Госдумы, на котором он обязательно будет присутствовать. Самочувствие у Геннадия Андреевича замечательное", - сказал он.

Зюганова 10 февраля доставили в ЦКБ. Политик сообщал ТАСС, что это плановые профилактические меры, связанные с перенесенной в свое время операцией. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщал, что лидер компартии попал в больницу с симптомами ОРВИ.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
Кризис на Украине
В Ростовской области более 800 волонтеров помогают эвакуированным жителям Донбасса
Добровольцы помогают людям с размещением в ПВР, также они занимаются обеспечением досуга детей и выходят на дежурства в медпунктах
Читать полностью