В Тульской области число случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 21%

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 13,7 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в Тульской области в период с 14 по 20 февраля, что 21,24% меньше, чем на предшествующей неделе, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"На прошлой неделе [с 14 по 20 февраля] зарегистрировано 13 790 случаев заболевания COVID-19, что на 21,24% ниже уровня предыдущей недели. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю практически на четверть, но остается выше эпидпорога. <...> Алексей Дюмин поручил региональному оперштабу проанализировать ситуацию и с учетом тенденции к снижению заболеваемости дать свои предложения по отмене или продлению действующих коронавирусных ограничений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нагрузка на систему здравоохранения региона пока остается высокой, но уже снижается количество обращений пациентов на амбулаторном уровне. Среднее число госпитализаций составило 146, неделей ранее в стационары направляли до 190 человек. "В области имеется запас лекарств, средств индивидуальной защиты, тест-систем, вакцин от коронавируса", - добавили в пресс-службе.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение банкетов и развлекательных мероприятий в заведениях общепита. Проведение массовых и деловых мероприятий возможно при наличии у участников QR-кода сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании. Введен удаленный режим работы для 50% сотрудников, обязательная вакцинация работников социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 февраля, в Тульской области с начала пандемии выявлено 130 830 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 615 - за последние сутки. Выздоровели свыше 79 804 человека, 4 787 пациентов умерли.