В Ростовской области более 800 волонтеров помогают эвакуированным жителям Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Более 800 волонтеров в Ростовской области оказывают помощь в работе с эвакуированными из Донбасса мирными жителями. Об этом журналистам заявил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов в понедельник.

"В настоящий момент 800 донских волонтеров задействовано в работе с беженцами. Кроме того, со всех 85 регионов нашей страны откликнулись волонтеры, готовые присоединиться к оказанию помощи . Добровольцы выполняют целый спектр задач - от помощи в размещении в ПВР (пунктах временного размещения - прим. ТАСС) до обеспечения досуга детей и дежурства в медпунктах", - приводит пресс-служба правительства Ростовской области слова Хохлова.

Он уточнил, что в обеспечении комфортного пребывания эвакуированных на территории региона властям Ростовской области содействуют несколько общественных и добровольческих организаций. По данным правительства Ростовской области, в регион в понедельник придет первая партия гуманитарной помощи от Российского Красного Креста.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев добавил, что, кроме 800 задействованных в работе волонтеров, еще 400 человек зарегистрировались в резерв добровольцев.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов страны приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.