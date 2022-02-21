В ростовских школах рассматривают гибридный формат обучения с учетом эвакуированных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области, возможно, применят гибридный формат обучения в школах с учетом обучения эвакуированных из Донбасса детей. Об этом журналистам сообщили в правительстве Ростовской области в понедельник.

Обучение эвакуированных из Донбасса детей в школах в Ростовской области планируется начать с 28 февраля.

"Исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев напомнил, что в настоящее время действуют эпидемиологические ограничения. Еще до прибытия граждан из Украины образовательные учреждения работали в гибридном формате, когда при выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией или ОРВИ часть классов, а иногда отдельные образовательные организации переводились на дистант. Поэтому и при новых обстоятельствах смешанный формат обучения также возможен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пунктах временного размещения в Ростовской области разместили свыше 6 тыс. человек, половина из них - дети.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.