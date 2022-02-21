Из Астрахани в Ростов-на-Дону направили гуманитарный груз для эвакуированных с Донбасса

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первая машина с гуманитарным грузом для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отправлена в понедельник из Астрахани в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

"Гуманитарный груз 10 тонн отправился из Астрахани в Ростов-на-Дону. В составе груза бытовая техника (микроволновые печи, холодильники), средства гигиены для детей, а также молочные смеси, бытовая химия, бутилированная вода, крупы, продукты длительного хранения, одноразовая посуда, другие предметы быта", - сообщили в пресс-службе.

В Астраханской области открыты 20 пунктов приема гуманитарной помощи. Власти Астраханской области создали для приема жителей ДНР и ЛНР два пункта временного размещения (ПВР), в которых сейчас идет активная подготовка к приезду эвакуированного населения.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.