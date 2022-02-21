В Вологодской области увековечат память первого командующего Северным флотом Душенова

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Памятник первому командующему Северным флотом Константину Душенову установят на его родине в Вологодской области. Российское военно-историческое общество (РВИО) поддержало инициативу своего вологодского отделения, изготовит и передаст для установки бюст Душенова, сообщил ТАСС председатель регионального отделения РВИО Александр Метелкин.

"Ко мне обратились летом прошлого года представители Вологодского морского собрания и попросили выступить с ходатайством к председателю РВИО, советнику президента России Владимиру Мединскому по поводу увековечивания памяти Константина Душенова. Это наш земляк, был первым командующим Северным флотом, репрессирован, расстрелян, после реабилитирован. Наша инициатива поддержана. Выбирается место для установки, надеемся установить бюст в этом году", - рассказал ТАСС представитель РВИО.

Инициативу поддержал также губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "В этом году вологодскому объединению поисковиков исполнится 10 лет со дня основания. Вы и ваши коллеги, друзья играете огромную роль в патриотическом воспитании нашей молодежи, сохранении и укреплении исторической памяти о наших земляках, павших на полях Великой Отечественной войны. В составе военно-исторического общества вы сохраняете воинские мемориалы, открываете новые памятники по увековечению имен наших земляков, которые героически сражались, чтобы мы могли жить под мирным небом", - привела слова губернатора пресс-служба по итогам встречи главы региона с Метелкиным.

Константин Душенов родился 9 августа 1895 года в селе Ивановское Вологодской области. На флоте с 1915 года, начинал службу матросом на крейсере "Аврора". В мае 1917 года избран секретарем судового комитета крейсера, доставлял арестованных министров Временного правительства в Петропавловскую крепость. В 1928 году окончил Военно-морскую академию, в 1930 году назначен ее начальником и комиссаром. В ноябре 1930 года назначен начальником штаба Морских сил Черного моря, в марте 1935 - командующим Северной военной флотилией, в 1937, после ее переформирования - командующим Северным флотом. 22 мая 1938 был арестован, в феврале 1940 года приговорен к смертной казни за принадлежность к "военно-фашистскому заговору", расстрелян. В 1955 году реабилитирован. Флагман 1 ранга, награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

В декабре прошлого года в рамках программы РВИО по восстановлению исторической справедливости и памяти о талантливых военачальниках в Вологде установили бюст первому начальнику инженерного управления Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Николаю Петину. Уроженец Вологодской области Петин был арестован 5 июня 1937 года органами НКВД по обвинению в участии в "военно-фашистском заговоре", 7 октября 1937 года он был расстрелян, в 1956 году реабилитирован.