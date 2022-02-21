В Белгородской области планируют начать выдавать электронные рецепты хроническим больным

ТАСС, 21 февраля. Власти Белгородской области планируют начать дистанционную выдачу рецептов на лекарственные препараты для больных с хроническими заболеваниями в этом году. Об этом сообщил в ходе заседания комиссии генсовета "Единой России" по здравоохранению по вопросам применения информационных технологий в сфере лекарственного обеспечения первый заместитель губернатора области - министр цифрового развития региона Евгений Мирошников.

"Наша задача в этом году полностью перейти на формат, когда в течение буквально дня при дистанционном взаимодействии [люди смогут] получать препараты домой. Это те люди, которые находятся в зоне риска, и они могут вообще не приходить к врачу, если это инсулин, если врач достаточно давно знает этого пациента", - сказал он.

Также первый заместитель губернатора добавил, что электронные рецепты позволят пациентам автоматически получать налоговый вычет на лекарства. "Технически пациент просто приходит в аптеку, показывает QR-код, сканером это считывается, и эта информация может автоматически поступать в налоговую, дальше идет сопоставление с сервисами медицинских информационных систем и просто приоткрыв в конце года сайт налоговой инспекции и, зайдя в личный кабинет, вы можете увидеть объем вычета, который вы имеете право по закону получить", - сказал он.

По его мнению, Белгородская область готова к введению трехлетнего экспериментально-правового режима (ЭПР) для онлайн-продажи рецептурных лекарственных препаратов, так как он должен иметь положительный эффект в период пандемии. "Мы готовы к этому проекту [онлайн-торговле рецептурными лекарствами] уже достаточно давно. Особенно в пандемию, мы считаем, что это существенно поможет нам в такой примитивной борьбе, если так можно сказать, чтобы дистанционные сервисы помогали нам максимально выйти из вот этой ситуации, в которой мы сейчас находимся", - сказал он.

Условия для онлайн-продажи

Ранее в понедельник сообщалось, что Минэкономразвития РФ подготовило проект о введении трехлетнего экспериментально-правового режима (ЭПР) для онлайн-продажи рецептурных лекарственных препаратов. Документ предполагает введение ЭПР на территории Москвы, Московской и Белгородской областей. Как пояснял замминистра экономического развития Владислав Федулов, инициаторами эксперимента выступили "Озон", "Еаптека" и "Почта России", однако регионы могут дополнительно предложить дистрибьюторов медицинских препаратов, взяв на себя ответственность за контроль таких действий.

При этом из перечня лекарств, доступных для дистанционного приобретения, будут исключены препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические препараты, иммунобиологические препараты с режимом хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие препараты крепче 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями. На текущий момент законопроект согласован с Минздравом, Минцифры, Минюстом и внесен в правительство РФ.