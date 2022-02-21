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Кризис на Украине

Полпред в ЦФО Игорь Щеголев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР

По словам Щеголева, все помнят, какой был общественный запрос на признание двух этих республик еще в 2014 году

ТАСС, 21 февраля. Российские власти должны признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил в своем выступлении полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

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"Я считаю, что мы должны признать Луганск и Донбасс", - сказал он.

Щеголев добавил, что все помнят 2014 год и то, с какой болью воспринималось происходившее в Крыму, и то, что началось в Донбассе и Луганске. "И мы помним, какой был общественный запрос на признание двух этих республик уже тогда, и мы понимаем, какое мужество и терпение потребовалось политическому руководству страны, чтобы дать новым украинским властям шанс самостоятельно залечить эту рану на теле Украины, на теле народа, который является по сути одним народом с нами", - сказал Щеголев.

Теги
РоссияКризис на УкраинеЩеголев, Игорь Олегович
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