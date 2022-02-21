Полпред в ЦФО Игорь Щеголев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР

"Я считаю, что мы должны признать Луганск и Донбасс", - сказал он.

Щеголев добавил, что все помнят 2014 год и то, с какой болью воспринималось происходившее в Крыму, и то, что началось в Донбассе и Луганске. "И мы помним, какой был общественный запрос на признание двух этих республик уже тогда, и мы понимаем, какое мужество и терпение потребовалось политическому руководству страны, чтобы дать новым украинским властям шанс самостоятельно залечить эту рану на теле Украины, на теле народа, который является по сути одним народом с нами", - сказал Щеголев.