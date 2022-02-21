Крым и Севастополь отправили около 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первые грузовики с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик отправлены в понедельник в Ростовскую область из Республики Крым и Севастополя. Общий объем собранного груза составил около 50 тонн, передают корреспонденты ТАСС с пунктов сбора.

На полуострове 21 февраля вспоминают, как ровно восемь лет назад в 2014 году у стен крымского парламента стали собираться первые крымчане, требовавшие отделения республики от Украины. Несмотря на убедительные итоги прошедшего здесь референдума, Киев до сих пор отказывается признавать Крым частью России. Между Крымом Донецкой и Луганской народными республиками сложились товарищеские, добрые отношения. Крымские политики неоднократно выражали поддержку Донбассу.

"Сегодня в Крыму было собрано около 20 тонн гуманитарного груза. Крымчане активно участвуют в этом движении. Сбор помощи продолжается. Для Крыма это особенно важно и морально необходимо. Жители Донбасса должны ощущать нашу поддержку, быть уверены в том, что их семьи в безопасности и не испытывают нужды. В народных республиках сейчас объявлена всеобщая мобилизация. Мы не сомневаемся, что наши братья на Донбассе сумеют защитить свой дом, и в том, что республикам будет оказана своевременная и всесторонняя помощь России", - сообщил на своей странице во "ВКонтакте" председатель парламента республики Владимир Константинов. Еще 25 тонн собрали в Севастополе. А утром из Керчи в Ростовскую область уже отправилась машина с 3 тоннами гуманитарного груза.

О сборе продуктов

На симферопольском рынке "Куйбышевский" понедельник - выходной день, но администратор Лилия Зиядинова на рабочем месте. "Мы только открыли сегодня пункт сбора помощи, и уже он у нас практически заполнен. Приносят в основном теплую одежду, вещи, не скоропортящиеся продукты. Люди у нас очень отзывчивые оказались, мы не ожидали, что в первый день такое будет", - сказала Зиядинова.

Пенсионер из соседней многоэтажки хотел передать эвакуированным деньги, но на пункте сбора принимать их отказались. "Я ему сказала, что деньги ни в коем случае мы не возьмем. И он сейчас пошел покупать продукты. Спросил, что можно купить. Я ему сказала, что нужны продукты сыпучие: сахар, гречка, макароны. Предметы гигиены: зубная паста и туалетная бумага", - рассказала Зиядинова.

Собранные вещи и продукты отправляют в типографию "Таврида". Здесь организован склад, куда прибывают фургоны со всех пунктов Крыма. Днем выстраивается очередь из машин на разгрузку. "Из Черноморского района привезли продукты. Сахар, мука, крупы, вода, туалетные принадлежности", - рассказал водитель машины районной администрации Игорь. Он отметил, что доставил лишь часть собранного в понедельник груза и ему предстоит совершить еще не один рейс.

Загружали фуру, которая отправилась в Ростов-на-Дону, волонтеры. Учредитель благотворительного фонда "Добро мира - Волонтеры Крыма" Наталья Мартынец ближе к вечеру привела помогать 17 активистов фонда "За трезвый Крым". "Ребята всегда откликаются на любые просьбы о помощи. Девочки и мальчики. Нас попросили, мы откликнулись с радостью", - рассказала она.

О размещении беженцев

Представители бизнеса Севастополя предложили помощь и в размещении беженцев. В соцсетях появляются сообщения о прибывающих жителях ДНР и ЛНР, отмечается на сайте правительства города. Здесь готовы централизованно принять 544 беженца, людей могут разместить гостиницы "Аквамарин", "Муссон", фирма "Артвин" в Верхнесадовом и пансионат "Изумруд". На базах отдыха "Солнышко" в Каче и "Лазурь-С" на ул. Челюскинцев предоставят также места для размещения.

"Я так понимаю, что речь о прибывающих к родственникам и знакомым, и у людей возникает много вопросов организационного характера. Понятно, что 544 человека, о которых мы заявили в федеральный штаб, мы будем централизованно принимать вместе с МЧС. Если севастопольцы сами проявляют инициативу и принимают знакомых, друзей или родственников, то в этой ситуации мы, конечно, тоже готовы оказывать организационную помощь, но здесь надо рассматривать каждую ситуацию, документальный статус и прочее. Попрошу коллег из УМВД держать ситуацию на контроле, потому что не исключаю, что могут быть спекуляции", - приводятся в сообщении слова губернатора Михаила Развожаева.

В Керчь, Судак и Саки, по данным регионального отделения Российского Красного Креста, уже прибыли частным порядком жители Донбасса и граждане Украины с подконтрольных Киеву территорий. Координатор Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко, который сейчас находится в Донецке, рассказал ТАСС, что Крым в случае необходимости, как и другие регионы, будет принимать беженцев централизованно.

"В ДНР также находятся крымские казаки во главе с атаманом Черноморского казачьего войска Антоном Сироткиным и его заместителем Анатолием Афромеевым. Вчера в Донецке на базе Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" прошел Совет атаманов особого Азово-Черноморского казачьего округа ДНР, на котором было принято решение о формировании казачьего батальона в составе Народной милиции ДНР. Они способны выполнять задачи любой сложности для поддержания стабильности и правопорядка на территории республики, поставленные командованием Народной милиции и Главой республики ДНР", - рассказал Козенко.

Координатор считает, что "выход тут только один - юридическое признание Россией ДНР и ЛНР". "Российской Федерации необходимо предпринять исчерпывающие кардинальные меры по защите наших сограждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Украина давно фактически в одностороннем порядке вышла из минских соглашений, продолжая полностью игнорировать взятые на себя международные обязательства. Очевидно, что по-хорошему украинские военные преступники, организовавшие геноцид на этой земле, от Донбасса не отстанут", - добавил Козенко.