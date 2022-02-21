Около 1,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибудут в Тульскую область 22 февраля

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области подготовили 18 пунктов временного размещения для 1,5 тыс. эвакуируемых жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые прибудут в регион 22 февраля. Об это в понедельник сообщила пресс-служба облправительства по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"По словам [первого заместителя губернатора - председателя правительства области] Валерия Шерина, завтра в Тулу прибудут 1,5 тыс. человек. Их направят в 18 пунктов временного размещения в девяти муниципалитетах. Проведена подготовительная работа по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что в области сформирован резерв мест на случай обострения ситуации. Кроме того, сформирована группа волонтеров для встречи поездов, подготовлен транспорт для встречи и доставки жителей республик к пунктам размещения. Власти окажут содействие в трудоустройстве граждан, для детей - обеспечат возможность продолжить образовательный процесс. "С учетом того, что большинство граждан, вынужденно покинувших свои дома, - женщины и дети, прошу отнестись к ним с максимальным вниманием и заботой. Они должны чувствовать себя комфортно и безопасно", - передает пресс-служба слова Дюмина.

На совещании замруководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова сообщила, что в пунктах пребывания для взрослых организуют вакцинацию против COVID-19, а для детей - прививки в соответствии с календарем иммунизации. Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов отметил, что те, кто самостоятельно прибыл в регион из ДНР и ЛНР, могут получить консультацию и помощь, обратившись на телефон горячей линии МЧС.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина, прибывающим в российский регион жителям Донбасса выплачивают по 10 тыс. рублей.