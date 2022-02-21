Отделение "Единой России" в Северной Осетии направит гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Северо-Осетинское отделение "Единой России" направит гуманитарную помощь прибывшим в Ростовскую область жителям ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник.

"Всего региональным отделением партии "Единая Россия" в ближайшее время будет направлено около 20 тонн продовольствия, в том числе - бутилированная питьевая вода, мука, сахар, чай, консервы, крупы, а также средства личной гигиены, санитайзеры и другое", - говорится в сообщении.

Оперативная отправка гуманитарного груза стала возможной благодаря содействию главы региона Сергея Меняйло.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.