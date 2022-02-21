Самарская область готова принять до 1 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

САМАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области объявили о готовности принять до 1 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской областей, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"В понедельник, 21 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по вопросу приема и размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей на территории Самарской области. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, сегодня из Таганрога запланирована отправка поезда на Самару, в котором на территорию региона прибудет около 1 000 человек. Среди вынужденных переселенцев большая часть - это женщины и дети", - говорится в сообщении.

Всех прибывших планируют разместить в четырех пунктах в муниципалитетах региона. В каждом пункте готовы к работе междисциплинарные команды, в которых есть медицинские работники, штат психологов, специалисты по безопасности. Отмечается, что пока точные списки прибывающих не известны. Глава региона поучил отдельно проработать вопрос размещения детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить их в случае необходимости воспитателями.

Утром 21 февраля из Самары в Ростов отправилась первая фура с гуманитарной помощью вместимостью 20 тонн, которая присоединилась к транспортной колонне с гуманитарным грузом из других регионов России. Груз из Самары получат в Ростове 22 февраля.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.