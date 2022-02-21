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В Петербурге управляющим компаниям выписали 54 млн рублей штрафов за плохую уборку

Всего в отношении правонарушителей в городе возбудили 576 административных дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга возбудила 576 административных дел в отношении управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по результатам проверок зимней уборки территорий. Об этом сообщила пресс-служба ГЖИ.

"Инспекцией проверена деятельность 842 управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. По результатам проверок зимней уборки в отношении правонарушителей возбуждено 576 административных дел на общую сумму штрафных санкций 54,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По результатам проверок уборки, обеспечения чистоты и порядка на территориях Санкт-Петербурга с начала 2022 года по 20 февраля 2022 проверено 6 тыс. 829 многоквартирных домов, в 30% жилых зданий были выявлены нарушения, добавили в ГЖИ.

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