В Астраханской области предложат школу эвакуированным из Донбасса детям вблизи ПВР

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Астраханскую область, будут распределены в образовательные учреждения, расположенные вблизи пунктов временного размещения. Об этом сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram глава региона Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось, что прибытие жителей Донбасса в регион ожидается в ближайшее время. В двух пунктах временного размещения (ПВР) - санаторно-оздоровительном лагере "Астраханские зори" и Центре обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка" в селе Яксатово Приволжского района Астраханской области идет активная подготовка к приезду эвакуированного населения.

"Провел выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, лично осмотрел "Астраханские зори" и оценил степень готовности пункта принять наших соотечественников из Донбасса. Приняли решение ввести на территории Астраханской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы. Все прибывающие пройдут тестирование на коронавирус, им будет рекомендовано провести неделю на самоизоляции. Дошкольников направим в детский сад в селе Атал, который открыли недавно и пока там всего 12 приволжских ребятишек. Ребята постарше будут учиться в МБОУ "Яксатовская средняя общеобразовательная школа", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что на территории ПВР будет открыт центр психологической помощи, а социальные службы организуют для переселенцев консультации по мерам социальной, медицинской, юридической и миграционной помощи.

По словам губернатора, круглосуточное дежурство на территории пунктов временного размещения будут осуществлять полиция и казачьи дружины.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.