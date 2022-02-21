В Тульской области отменили требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, отменив требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня в регионе отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания", - говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб региона сообщил о снижении уровня заболеваемости коронавирусом. Так, с 14 по 20 февраля выявили 13,7 тыс. случаев заражения, что на 21,24% меньше, чем на предшествующей неделе.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение банкетов и развлекательных мероприятий в заведениях общепита. Проведение массовых и деловых мероприятий возможно при наличии у участников QR-кода сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании. Введен удаленный режим работы для 50% сотрудников, обязательная вакцинация работников социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 февраля, в Тульской области с начала пандемии выявили 130 830 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 615 - за последние сутки. Выздоровели свыше 79 804 человека, 4 787 пациентов умерли.