Канцелярия короля Иордании уточнила сведения о его банковских счетах после утечки в СМИ

БЕЙРУТ, 22 февраля. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II владеет банковскими счетами за рубежом, которые использует для покрытия расходов правящей династии Хашимитов и финансирования различных королевских инициатив. Об этом говорится в заявлении канцелярии иорданского монарха, переданном в понедельник агентством Петра. В нем уточняются приведенные в ряде западных СМИ сведения о банковских накоплениях короля.

"Основная сумма на счетах появилась 20 лет назад после продажи самолета Airbus A340 стоимостью $212 млн, - указывается в документе. - Он был заменен меньшим по размерам и менее дорогим бизнес-джетом Gulfstream, которым пользуется сейчас Его Величество". В нем отмечается, что Абдалла II унаследовал Airbus A340 от своего отца, короля Хусейна бен Талала, умершего в 1999 году.

Королевская канцелярия подчеркивает, что попавшие в СМИ сведения о счетах монарха в швейцарских банках "неточные, устаревшие и вводят в заблуждение". "Публикация этих сведений преследует цель опорочить Его Величество и нанести ущерб престижу Иордании", - отмечается в заявлении.

В октябре прошлого года канцелярия монарха давала пояснения по поводу недвижимости, которой владеет за рубежом Абдалла II. Это было сделано в ответ на сведения, приведенные в ряде СМИ по итогам журналистских расследований об офшорных счетах мировых политиков под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры"). Тогда в заявлении сообщалось, что "вся недвижимость за рубежом была приобретена королем на законных основаниях, а информация о ней держалась в секрете в интересах обеспечения безопасности".

В нем указывалось, что "раскрытие адресов апартаментов и домов, принадлежащих Абдалле II, несет угрозу Его Величеству и членам королевской семьи". В документе особо подчеркивалось, что иорданский монарх не использовал казенных денег на покупку недвижимости за рубежом. По информации газеты "Орьян-жур", иорданский монарх создал около 30 офшорных компаний, через которые приобрел 14 элитных объектов недвижимости в Великобритании и США на сумму более $106 млн.