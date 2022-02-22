В РПЦ считают, что обращение Путина к гражданам вернуло полноту восприятия истории России

"Не буду сейчас как-либо комментировать главное решение дня. Важнее всего в дальней перспективе, на мой взгляд, это то, что речь президента возвращает полноту восприятия истории России. Нам уже больше не 30 лет и не 100 лет. Нам снова более 1 000 лет. И хотя это было всегда так, и многие это помнили, официальный отсчет времени это порой забывал. Сегодня часы были перезапущены", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что "речь президента - начало лечения исторической амнезии".

Ранее епископ Савва пояснил, что "историческая амнезия" вступает в противоречие с исторической памятью, недостаток которой сегодня наблюдается. Например, когда начало существования тех или иных институций относится к ХХ веку, ко времени после 1917 года, а не к реальному их началу во времена Российской империи, а иногда и ранее, или когда все внимание сосредотачивается на героических событиях и ярких достижениях ХХ века, при этом предшествующие века остаются в тени.

Выступая в понедельник вечером с обращением к россиянам, глава государства потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае на совести Киева будет "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития", а также предупредил - в отсутствие конструктивных ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности Москва имеет полное право "принимать ответные меры".

Президент РФ сделал также развернутый экскурс в историю. В частности, он отметил, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. По словам Путина, "этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий".