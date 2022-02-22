Путин наградил председателя парламента КНР Ли Чжаньшу орденом Дружбы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу орденом Дружбы. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой наградить орденом Дружбы Ли Чжаньшу - председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, гражданина Китайской Народной Республики", - говорится в указе.