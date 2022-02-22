Вучич на личные средства отреставрирует памятник девочке, погибшей при бомбардировке НАТО

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич за свой счет отреставрирует памятник трехлетней Милице Ракич, ставшей в стране символом безвинных жертв бомбардировок НАТО 1999 года.

"Кто-то унес и выбросил памятник, который мы нашли и вернули, и стоимость этого [восстановления] совсем небольшая, что-то около нескольких сотен евро. Почему я этого хочу? Чтобы символически показать, насколько важна Милица Ракич, ее жертва, ее гибель для сербского народа, и что этого мы никогда не забудем", - подчеркнул Вучич в понедельник в эфире телеканала Pink, комментируя информацию о том, что вандалы повредили обелиск.

Ракич - трехлетняя девочка, которая погибла в результате бомбардировок Белграда кассетными бомбами во время агрессии НАТО в 1999 году. Бомба влетела в окно ванной комнаты дома, где проживала семья Милицы. Памятник Милице с надписью "Мы были всего лишь детьми" стал символом детей - жертв бомбардировок НАТО. Он был установлен в 2000 году в центральном парке Белграда Ташмайдан. В общей сложности жертвами военной операции Североатлантического альянса стали более 90 несовершеннолетних жителей Сербии.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители.