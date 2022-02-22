Число регионов с превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ снизилось до 59

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число российских регионов, где фиксируется превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ, сократилось на 7-й неделе года до 59, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе эпидемический порог заболеваемости ОРВИ был превышен в 71 регионе РФ.

"На 7-й неделе 2022 года (14 февраля - 20 февраля) на территории Российской Федерации, как и на предыдущих неделях, регистрировалась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии. <…> По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 59 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

Доля заболеваний гриппом от общего числа зарегистрированных в РФ случаев ОРВИ продолжила снижаться, составив 1,6% (на предыдущей неделе показатель составлял 2,8%). Всего в РФ от гриппа привиты более 69,1 млн человек, что составляет 47,3% от численности населения страны, отметили в Роспотребнадзоре.