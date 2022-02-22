Более 20 школ Якутии участвуют в российско-китайском образовательном проекте

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Учащиеся из 24 школ и трех колледжей из Якутии начали обучение на дистанционных курсах китайского языка, организованных Ассоциацией довузовских образовательных учреждений России и Китая. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя якутского отделения Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), руководитель ассоциированной сети школ с изучением китайского языка Юлия Николаева.

"Проект позволяет зачисленным на курс ребятам бесплатно изучать китайский язык с высококвалифицированными педагогами-носителями языка в течение года. Курсы охватят около 300 учащихся из 40 школ и 10 регионов Российской Федерации. Участниками проекта со стороны Республики Саха (Якутия) стали более 20 школ и три колледжа", - рассказала Николаева.

Организатором курсов является Ассоциация довузовских образовательных учреждений России и Китая при поддержке Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы.

Занятия проходят два раза в неделю в дистанционном формате. "Всего сформировано восемь учебных групп, курируемые ведущими школами Китая. В ходе работы будет сформирована инициативная команда учителей-китаистов школ России и Китая для взаимного обмена педагогическим опытом в области преподавания китайского языка", - отметила Николаева.

С 2017 года в Якутии работает ассоциированная сеть школ с изучением китайского языка, создано единое информационное пространство для реализации совместных проектов, оснащения учебно-методической литературой по изучению китайского языка.