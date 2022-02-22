Инвестиции в дом-интернат для пожилых людей в Москве превысят 600 млн рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва передала инвестору объект под гериатрический центр, работы по реконструкции здания проведут в рамках концессионного соглашения. Инвестиции составят более 600 млн рублей, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Город передал инвестору здание в Можайском районе площадью 3 тыс. кв. м. Здесь компания создаст гериатрический центр мирового уровня в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году. Центр рассчитан минимум на 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Он будет оснащен всем необходимым оборудованием с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста. Инвестиции в создание и оснащение дома-интерната составят более 600 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий гериатрический центр останется в собственности города. Концессионное соглашение на 20 лет подписано с ООО "Сениор групп ПМ". За два года инвестор реконструирует объект, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Концессионер будет осуществлять содержание центра, его текущий и капитальный ремонт. Важно, что новый социальный объект подобного типа появится в черте города: это даст возможность родственникам экономить время на дорогу и чаще навещать своих близких.

"В настоящее время Москва заключила семь концессионных соглашений, общий объем инвестиций по ним составит около 120 млрд рублей. Сразу четыре концессии с совокупным объемом порядка 40 млрд рублей город подписал в прошлом году. Так, помимо гериатрического центра на карте города появится еще один современный объект социальной направленности - общеобразовательная школа в инновационном центре "Сколково". Еще два соглашения подписаны в сфере ЖКХ: в рамках первого инвестор создаст заводы по термической сушке илового осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, а второй предусматривает строительство и эксплуатацию объектов, на которых будут извлекать из сточных вод азот и фосфор", - напомнил директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

В рамках ранее заключенных концессий уже создан Московский международный онкологический центр, активно строится северный дублер Кутузовского проспекта, будет возведена канатная дорога между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал".