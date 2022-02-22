В Приморье многодетным семьям начнут выплачивать по 5 тыс. в год на каждого школьника

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. Многодетные семьи в Приморье с апреля начнут получать ежегодную выплату в 5 тыс. рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе. Соответствующие изменения закона одобрил парламент региона, сообщается во вторник на сайте краевого правительства.

"Поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей, проживающих в Приморье, одобрены в трех чтениях краевым парламентом во вторник, 22 февраля. Они позволят многодетным семьям с 1 апреля 2022 года ежегодно получать 5 тыс. рублей на каждого школьника", - говорится в сообщении.

Министра труда и социальной политики региона Светлана Красицкая уточнила, что право на ежегодную соцвыплату предоставлено многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. "Право на выплату имеют 5 370 многодетных семей, в которых воспитываются 17 398 детей школьного возраста", - уточнила Красицкая.

Дополнительная потребность средств краевого бюджета на 2022 год при введении социальной выплаты составляет более 69 млн рублей. "Мы, безусловно, поддержали принятие законопроекта. Деньги, которые необходимы для его реализации, в краевом бюджете предусмотрены", - сказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.