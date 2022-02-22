В Югре число заболевших ковидом снизилось на 30% за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Число заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе составило 1 604 за минувшие сутки, что на 30% меньше, чем сутками ранее, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе.

Ранее оперштаб ХМАО сообщал, что за 26 января число заболевших в регионе составляло 1 934, после чего 5 февраля этот показатель достиг максимума с начала пандемии - 4 044. Далее заболеваемость пошла на спад, и за 20 февраля в округе зарегистрировали 2 314 заболевших.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 1 604 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в округе заразились коронавирусом 185,2 тыс. человек, 143,6 тыс. выздоровели, 2 310 умерли.

В регионе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.