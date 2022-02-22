В Хабаровском крае выплаты пожилым за прививку от COVID-19 продлили до 1 мая

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев продлил срок действия выплат пожилым людям, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

"Принял решение продлить до 1 мая срок действия социальной стимулирующей выплаты для людей старше 60 лет, которые проходят вакцинацию от коронавируса", - написал Дегтярев.

Изначально предполагалось, что это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта текущего года. Размер выплаты для каждого жителя региона старше 60 лет, прошедшего курс вакцинации, составил 2 тыс. рублей. Такие выплаты получили 5 680 пенсионеров края. Сейчас в регионе привито почти 644 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 603 тыс., ревакцинировано свыше 115 тыс. жителей. Коллективный иммунитет превышает 68%.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Хабаровском крае продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки госпитализировано 110 человек, доля госпитализаций составляет 6,1%. Сутками ранее в больницы направили 102 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 65 пациентов, на кислородной поддержке - 1 099 человек. За сутки выявлено 1 810 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на лечении находятся более 17 тыс. пациентов, 2 240 лечатся стационарно.

В краевых больницах развернули 2 676 коек, коечный фонд загружен на 83,71%.