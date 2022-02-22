Первое здание нового кампуса НГУ планируют построить в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Первое здание из комплекса нового кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ), плановые сроки сдачи первой очереди которого в 2023 году, планируют построить в 2022 году. Это будет одно из зданий физико-математической школы вуза, сообщил во вторник во время прямой линии с жителями региона губернатор области Андрей Травников.

Летом прошлого года Минобрнауки, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и корпорация ВЭБ.РФ отобрали восемь проектов университетских кампусов мирового уровня, готовых к началу реализации в 2021 году. Среди них новый кампус Новосибирского госуниверситета, где остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Решение о выделении средств из федерального бюджета на строительство кампуса было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в марте 2021 года.

"Плановые сроки сдачи объекта - это 2023 год, но есть такое неофициальное обещание премьер-министру Мишустину, чтобы первый объект, первая коробка появилась в 2022 году. Это будет одно из зданий физматшколы", - сообщил Травников.

Как сообщал ТАСС ранее, первая очередь кампуса НГУ реализуется на частные благотворительные средства и предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года - нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. На эти цели частным инвестором - выпускником НГУ - выделено 4 млрд рублей. Четвертый объект - новое общежитие СУНЦ - будет построен до конца 2026 года.

Вторая очередь строительства будет реализована в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Объекты будут построены до конца 2023 года.

О вузе

СУНЦ - элитные российские школы-интернаты, созданы на базе МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и Новосибирского государственного университета (НГУ). С сентября 2019 года обучение по основным образовательным программам в них стало бесплатным благодаря правительственным грантам. Там учатся талантливые дети, получая первоклассное образование по естественным и гуманитарным дисциплинам.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.