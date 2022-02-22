В Словакии отменили режим ЧС

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Словакии из-за коронавируса 25 ноября 2021 года, во вторник отменен. Об этом сообщило Словацкое телевидение .

Министерство здравоохранения Словакии отмечает, что эпидемическая ситуация в республике улучшается, в связи с чем отпала необходимость в режиме ЧС.

Власти намерены максимально быстро отменить действующие в стране из-за коронавируса социальные ограничения, включая обязанность носить медицинские маски. Так, большинство из них будут отменены уже с 28 февраля, сообщил 16 февраля премьер-министр республики Эдуард Хегер. После этого в стране будут действовать лишь ограничения по числу участников общественных мероприятий и обязанность носить медицинские маски. Снятие ограничений по количеству участников общественных мероприятий планируется в конце марта.

Коронавирусом за время пандемии заразились 1 361 039 жителей пятимиллионной Словакии. Среди пациентов с коронавирусом зафиксировано 18 252 летальных исхода. Иммунизацию завершили 2 734 952 словака.