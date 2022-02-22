Эксперт сообщил, что порядка 30% российских школьников не умеют плавать

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Порядка 30% учеников российских школ не умеют плавать. Об этом сообщил во вторник директор ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" Минпросвещения РФ Николай Федченко на слушаниях в Общественной палате, посвященных всеобщему обучению детей плаванию.

"По последним данным, ежегодно в России около 16 тыс. человек погибают в водной среде. Из них примерно 3,5 тыс. - это дети. <…> По свежей статистике, только лишь 30% школьников не умеют сегодня плавать", - сообщил Федченко.

Сейчас в школах РФ обучаются порядка 17 млн человек.

Он также отметил, что по статистическим данным, в системе образования 1 255 бассейнов. На базе образовательных организаций, имеющих бассейны, занятия проводят 23 553 тренера по плаванию.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил до 30 июня 2022 года создать программу по всеобщему обучению детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку.