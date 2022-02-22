До 60 тыс. москвичей воспользовались услугами центра обеспечения мобильности в 2021 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в 2021 году оказали помощь почти 60 тыс. москвичам. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы создаем комфортные условия поездок для всех пассажиров городского транспорта Москвы. В 2021 году почти 60 тыс. человек воспользовались услугами ЦОМП. <…> Сотрудники ЦОМП сопровождают пассажиров по всему пути в метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте: помогают завезти коляску в салон, подняться или спуститься на эскалаторе", - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в столице за года вдове увеличили количество объектов, куда пассажирам помогают добраться сотрудники ЦОМП. "Число больниц, социальных центров, коворкингов, колледжей выросло до 211. Мы ожидаем такого же интенсивного роста в этом году", - уточнил он.

Заявку на сопровождение необходимо подать заранее. Для индивидуальных поездок - за 24 часа, для групповых - за 10 дней.