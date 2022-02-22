Удмуртия подготовила 250 мест для размещения эвакуированных жителей Донбасса

ТАСС, 22 февраля. Власти Удмуртии подготовили 250 мест в санаториях для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, при необходимости всем прибывшим в регионе предоставят работу, сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.

"Сейчас речь идет о [размещении] 250 человек. Для этого количества мы создали все абсолютно условия", - сказал Бречалов, отметив, что в республике ввели режим повышенной готовности, который даст возможность полноценно подготовиться к прибытию эвакуированных из Донбасса.

По его словам, подготовлены необходимые социальные службы, регион в случае необходимости может обеспечить людей работой. Приезжающих будут размещать в двух санаториях.

Вице-премьер правительства Удмуртии Татьяна Чуракова сообщила, что детей готовы принять в детские сады, в образовательные учреждения, если это понадобится. "Министерство национальной политики также организовало социокультурные объединения, все конфессии, которые готовы при необходимости оказать помощь. Ну и, конечно, некоммерческие организации", - сказала Чуракова.