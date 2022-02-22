Из Свердловской области отправили 20 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Гуманитарный груз весом 20 тонн отправили из Свердловской области для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил во вторник вице-губернатор региона Олег Чемезов.

"Сегодня сформировали и отправили в Ростовскую область 20-тонную фуру с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР. Волонтеры, активисты Единой России, представители Сима-ленда (оптовой компании - прим. ТАСС), студенческий корпус спасателей, депутаты - 50 неравнодушных человек, которые помогли собрать, загрузить и отправить продукты питания, средства личной гигиены, детские товары и бытовую технику для тех, кому сейчас нужна помощь!" - написал он на своей странице в Instagram.

По данным департамента информационной политики региона, груз отправлен в город Шахты Ростовской области.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.