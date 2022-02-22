Тамбовские власти смягчили антиковидные меры, разрешив кафе работать до трех часов ночи

ТАМБОВ, 22 февраля. Власти Тамбовской области смягчили ограничительные меры, разрешив учреждениям общепита работать до трех часов ночи. При этом вход посетителей будет возможен только при предъявлении сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Продлевается режим работы кафе, баров и ресторанов. С 22 февраля они могут осуществлять свою деятельность до трех часов ночи", - сообщает пресс-служба. Ранее учреждениям общепита запрещалось работать в ночное время - с 23:00 до 7:00.

В администрации уточнили, что несмотря на послабления, посетители кафе и ресторанов при входе должны будут предъявить сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

В Тамбовской области в последние дни отмечается снижение заболеваемости ковидом. Так, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 1 276 случаев, что почти на десять процентов ниже, чем двумя неделями ранее. Кроме того, значительно сократилось количество вызовов скорой помощи и обращений в поликлиники, при этом сохраняется высокий процент болеющих дома, что говорит о легком течении заболевания. Уровень коллективного иммунитета в регионе составил 55%.