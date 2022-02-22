Новые госпитали для пациентов с ковидом открыли на Алтае

ТАСС, 22 февраля. /ТАСС/. Количество моногоспиталей для пациентов с COVID-19 увеличили в Республике Алтай, общий коечный фонд вырос почти на 12% - до 525 мест, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"В регионе увеличен коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время действуют восемь моногоспиталей, (ранее работали шесть - прим.ТАСС), в которых развернуто 525 коек", - сказал Максимов.

Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 434 человека. За минувшую неделю зарегистрировано 1 тыс. 355 новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости снизился на 3,7%.

Максимов уточнил, что региону выделено порядка 7 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 амбулаторно.

Всего в Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 30 тыс. 897 жителей. Полностью вакцинированы в регионе более 117 тыс. человек.